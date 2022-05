Halliburton : Changement de directeur financier

(CercleFinance.com) - Halliburton annonce des changements au sein de sa direction, avec la nomination de Lance Loeffler, vice-président exécutif et directeur financier (CFO), comme senior vice-président de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord (MENA).



Eric Carre, vice-président exécutif, lignes d'affaires mondiales, et directeur de la santé, de la sécurité et de l'environnement, lui succèdera dans le rôle de directeur financier du groupe parapétrolier.



