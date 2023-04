Halliburton : Bénéfice net plus que doublé au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net de 651 millions de dollars au titre du 1er trimestre, soit 72 cents par action, à comparer aux 263 millions de dollars (soit 29 cents par action) enregistrés un an plus tôt à la même période.



Dans le même temps, le CA d'Halliburton est passé de 4,3 à 5,7 milliards de dollars, en hausse de 33%, porté par la hausse de l'activité dans ses deux divisions, à savoir Completions & Productions (+45%, à 3,4 Mds$) et Drilling & Evaluation (+17%, à 2,3 Mds$).



Le bénéfice d'exploitation ressort ainsi à 977 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 511 millions de dollars un an plus tôt, en progression de 91%.



'Notre solide culture d'exécution, notre portefeuille de technologies différenciées et notre approche collaborative avec les clients stimulent l'amélioration des marges et la croissance dans l'ensemble de notre entreprise. Je suis convaincu que nous exécuterons nos priorités stratégiques et offrirons du rendement à nos actionnaires', a commenté Jeff Miller, p.d.-g. de la firme.



