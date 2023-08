Haleon : Le titre recule malgré des prévisions relevées

(CercleFinance.com) - Haleon a fait état mercredi de résultats semestriels supérieurs aux attentes, une performance qui a conduit le spécialiste des produits de santé grand public à revoir à la hausse ses prévisions annuelles.



Pour l'ensemble de l'année, l'ancienne filiale de GSK et Pfizer dit désormais tabler sur une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 7% et 8%, contre une précédente projection située dans le haut d'une fourchette allant de 4% à 6%.



Sur les six premiers mois de l'année, le propriétaire des marques Sensodyne et Polident, entre autres, a généré un chiffre d'affaires en hausse de 10,6% à 5,7 milliard de livres.



En données organiques, sa croissance atteint 10,4%, essentiellement due à un effet-prix favorable (+7,5%) auquel s'est ajouté une progression de 2,9% de ses volumes.



A titre de comparaison, le consensus n'attendait que 8,2%.



Son bénéfice opérationnel ajusté s'est quant à lui accru de 8,9% à taux de change constants à 1,3 milliard de livres, pour une marge d'exploitation ajustée en repli de 40 points de pourcentage à 22,2%.



Le titre Haleon, qui a fait mieux que le marché d'actions britannique ces derniers temps, accusait un repli de plus de 2% après ces chiffres.



Depuis le début de l'année, l'action affiche encore une hausse de 7%, contre un gain de seulement 1% pour le FTSE.



