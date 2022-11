Haleon : 3ème trimestre meilleur que prévu, objectifs relevés

(CercleFinance.com) - Haleon a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour 2022 après un troisième trimestre meilleur que prévu, soutenu par ses hausses de prix qui ont plus que compensé les pressions inflationnistes.



Le spécialiste de la santé grand public, ancienne filiale de GSK, vise désormais une croissance organique de 8% à 8,5% sur l'exercice, assortie d'une 'légère' amélioration de sa marge opérationnelle, qui était ressortie à 22,8% l'an dernier.



Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe - qui détient quelques marques de renom telles que Sensodyne, Voltaren ou Advil - a grimpé de 16,1%.



Sa croissance organique atteint 8,1%, à la faveur d'une hausse de prix de 5,5% à laquelle s'est ajouté un effet volume favorable de 2,6%.



A titre de comparaison, les analystes attendaient une croissance interne d'à peine 5%.



En termes ajustés, son bénéfice opérationnel s'est amélioré de 14,9% à 725 millions de livres, donnant une marge d'exploitation de 25,1%.



Suite à cette publication, l'action Haleon s'inscrivait en hausse de 0,6% jeudi à la Bourse de Londres. Depuis son entrée en Bourse, au mois de juillet, le titre a perdu 6% de sa valeur, largement pénalisé par le dossier Zantac.



Le nom Haleon (prononcé 'Hay-Lee-On') s'inspire de la fusion des mots 'Hale', un mot anglais ancien qui signifie 'en bonne santé' et 'Leon', qui renvoie à l'idée de 'force'.



