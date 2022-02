Haffner Energy : Succès de son introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Haffner Energy, acteur de référence de la décarbonation et de la production d'hydrogène vert, annonce le succès de son introduction en bourse.



L'augmentation de capital est de 66,7 millions d'euros (incluant la prime d'émission)

et l'exercice partiel de la Clause d'Extension à hauteur de 5 millions d'euros

porte la taille de l'Offre à 71,7 millions d'euros.



La taille de l'opération peut être portée à 82,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Le prix de l'introduction en bourse est de 8,00 E par action. Le début des négociations est fixé au 15 février 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.