GSK : Va présenter de nouvelles données pour le soin du VIH

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK (avec Pfizer et Shionogi Limited en tant qu'actionnaires) a annoncé qu'elle dévoilera de nouvelles données innovantes -via 13 présentations- pour la prévention et le traitement du VIH à l'occasion de l'IDWeek 2021 de l'Infectious Disease Society of America (IDSA), qui se tiendra virtuellement du 29 septembre au 3 octobre.



'Ces nouvelles données répondent à des questions spécifiques posées par les fournisseurs et nous pensons qu'elles renforceront la confiance dans l'efficacité à long terme ainsi que la résistance de nos schémas thérapeutiques contre le VIH', a expliqué en substance Kimberly Smith, responsable R&D chez ViiV Healthcare.



