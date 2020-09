GSK : Va présenter de nouvelles données à l'ESMO

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline présentera de nouvelles données lors du prochain congrès virtuel 2020 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).



Le groupe souhaite faire progresser son portefeuille oncologique en pleine croissance, qui comprend les récentes approbations par la Commission européenne (CE) et la Food and Drug Administration (FDA) américaine de BLENREP (belantamab mafodotin) pour les patients atteints d'un myélome multiple récidivant/réfractaire, et l'approbation par la FDA d'une nouvelle indication dans le cancer ovarien de première ligne pour ZEJULA (niraparib).



Le Dr Axel Hoos, vice-président et responsable de la R&D en oncologie chez GSK, a déclaré : ' Cette année, nous avons obtenu une forte impulsion pour notre pipeline d'oncologie, avec 14 actifs en développement clinique dans quatre domaines de recherche clés '.



