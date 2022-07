GSK : Va présenter de nouvelles données à AIDS 2022

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, la société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, avec Pfizer et Shionogi comme actionnaires, a annoncé la présentation de 29 résumés du portefeuille diversifié d'options de traitement et de prévention autorisées de la société au 24ème conférence internationale sur le sida (AIDS 2022) qui se tient à Montréal, Canada du 29 juillet au 2 août.



Les données qui seront présentées comprennent des données à long terme et réelles provenant d'un portefeuille de médicaments, y compris les régimes à action prolongée et à 2 médicaments.



Kimberly Smith, M.D., MPH, responsable de la recherche et du développement chez ViiV Healthcare, a déclaré : ' Les besoins des personnes vivant avec le VIH continuent d'évoluer, et le large éventail de données qui seront présentées à AIDS 2022 illustre le leadership et l'engagement de ViiV Healthcare envers l'innovation pour répondre à ces besoins changeants '.



' Nous sommes ravis de présenter de nouvelles données relatives à la prévention du VIH, des données du monde réel provenant de régimes à action prolongée et à 2 médicaments, des études visant spécifiquement à comprendre l'impact des antirétroviraux chez les patients âgés et des résultats à long terme pour les patients fortement traités.'



