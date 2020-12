GSK : Va investir et travailler avec Adrestia Therapeutics

(CercleFinance.com) - GSK et Ahren Innovation Capital ont fait savoir aujourd'hui qu'ils co-dirigeront un investissement de série A dans Adrestia Therapeutics, une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni utilisant la biologie moléculaire de pointe pour développer des médicaments de précision.



En outre, GSK annonce la conclusion d'un accord pluriannuel avec Adrestia portant sur un maximum de cinq projets stratégiques et collaboratifs.



Adrestia pourra recevoir jusqu'à 230 millions de dollars pour chaque projet sous forme de paiements d'étape, en plus des redevances, sous réserve de l'avancement du développement et de la commercialisation, de plusieurs produits émergents.



La collaboration associera la plateforme de viabilité synthétique de pointe d'Adrestia à l'expertise de GSK en génétique humaine, en génomique fonctionnelle, en criblage et en bio-informatique.







