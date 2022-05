GSK : Va concéder sous licence des brevets pour le VIH

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, filiale de GSK, a annoncé vouloir s'engager à concéder sous licence ses brevets relatifs au cabotégravir à action prolongée (LA) pour la prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP).



Le groupe entame des négociations sur des conditions de licence volontaires avec le Medicines Patent Pool (MPP) soutenu par l'ONU.



ViiV Healthcare et MPP s'efforcent de convenir des conditions et d'exécuter une licence volontaire le plus rapidement possible afin de permettre un accès à grande échelle au cabotégravir LA pour la PrEP dans les pays à revenu faible et intermédiaire.



' L'octroi de licences volontaires a permis l'accès à des produits génériques contenant un autre médicament innovant de ViiV Healthcare, le dolutégravir, pour au moins 20 millions de personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en décembre 2021 ' indique le groupe.



' Nous sommes heureux d'apporter aujourd'hui une contribution significative à cet objectif en veillant à ce que les brevets viiV Healthcare ne fassent pas obstacle à l'accès des personnes des pays à revenu faible et intermédiaire qui pourraient bénéficier du cabotégravir LA pour la PrEP ' a déclaré Deborah Waterhouse, PDG de ViiV Healthcare.



