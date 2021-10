GSK : Une troisième plateforme Beacon va être intégrée

(CercleFinance.com) - Le spécialiste américain des processus biopharmaceutiques Berkeley Lights a annoncé mardi qu'il fallait fournir une troisième plateforme optofluidique Beacon au groupe GlaxoSmithKline.



Cet équipement de pointe - chargé d'automatiser le développement des lignées cellulaires - doit permettre à GSK d'améliorer son flux de travail lié à la découverte d'anticorps.



Ce système, qui se concentre sur l'identification d'anticorps provenant de cellules B (plasma et cellules mémoire), est censé favoriser le processus de mise au point de médicaments en réduisant les délais et en augmentant les capacités.



