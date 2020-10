GSK : Un traitement du VIH avalisé par le CHMP

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, une société spécialisée dans la recherche contre le VIH et détenue majoritairement par GSK, avec Pfizer Inc. et Shionogi Limited le VIH comme actionnaires, a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) était favorable à la mise sur le marché du Vocabria en association avec Rekambys et Edurant pour le traitement du VIH-1 chez les adultes dont la virologie est supprimée.



'L'opinion positive du CHMP d'aujourd'hui marque une étape importante dans la fourniture d'une nouvelle option qui change l'expérience de traitement des personnes vivant avec le VIH en Europe', a indiqué Deborah Waterhouse, directrice générale de ViiV Healthcare.





