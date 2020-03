GSK : Un nouveau membre au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments britannique GlaxoSmithKline a nommé Charles Bancroft à son conseil d'administration en tant que directeur non exécutif.



Charles Bancroft a récemment pris sa retraite de Bristol Myers Squibb, où il a occupé plusieurs postes importants dans le domaine commercial, stratégique et financier, notamment en supervisant l'acquisition récente de Celgene pour 74 milliards de dollars.



Charles Bancroft a été membre du conseil d'administration de Colgate-Palmolive de 2017 à ce jour.



