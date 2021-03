GSK : Teste un médicament expérimental contre l'asthme

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé aujourd'hui qu'un premier patient avait été testé dans le cadre du programme clinique de phase 3 évaluant l'innocuité et l'efficacité du 'GSK 294', un médicament expérimental administré par injection sous-cutanée tous les six mois, afin de traiter l'asthme éosinophile sévère (MER).



'Environ 10% de tous les patients asthmatiques souffrent des symptômes évitables de l'asthme éosinophile sévère et seulement un patient sur quatre éligible à un traitement biologique en reçoit actuellement un', a indiqué Christopher Corsico, Senior Vice President Development chez GSK.



'Nous pensons que le GSK 294 pourrait offrir à ces patients une autre option (...) et pourrait également offrir l'avantage d'une injection sous-cutanée tous les six mois', a-t-il ajouté.





