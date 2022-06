GSK : Sollicite les autorités japonaises pour Shingrix

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui avoir soumis une demande réglementaire au ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) portant sur le Shingrix, un vaccin destiné à la prévention du zona, pour une nouvelle indication chez adultes à risque accru, dès l'âge de 18 ans.



Shingrix avait été initialement approuvé en 2018 par le MHLW japonais pour prévenir le zona chez les adultes âgés de 50 ans ou plus.



Cette nouvelle demande est basée sur les résultats de six essais cliniques réalisés sur des patients âgés de 18 ans et plus présentant un risque élevé de développer un zona et des complications.





