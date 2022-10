GSK : Sollicite les autorités japonaises pour le vaccin VRS

(CercleFinance.com) - GSK annonce avoir adressé une nouvelle demande de médicament pour son vaccin candidat contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour les personnes de 60 ans et plus au ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW).



Le dépôt est basé sur des données positives d'une analyse intermédiaire qui a montré une efficacité vaccinale globale élevée contre le VRS chez les adultes âgés de 60 ans et plus, avec un profil d'innocuité favorable . Une efficacité élevée et constante du vaccin a été observée contre la penumonie chez les adultes âgés de 70 à 79 ans présentant des comorbidités sous-jacentes.



D'autres annonces sur les progrès réglementaires aux États-Unis et dans l'UE sont attendues avant la fin de 2022.



GSK précise qu'il n'existe actuellement aucun vaccin contre le VRS pour les adultes approuvé dans le monde.



