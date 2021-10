GSK : Sollicite la FDA pour un soin du VIH pédiatrique

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, a annoncé avoir déposé une demande réglementaire auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis pour l'approbation d'une nouvelle formulation du Triumeq (abacavir / dolutégravir / lamivudine) afin de pouvoir le prescrire aux enfants de plus de 14 kg.



' L'ONU-SIDA a signalé qu'en 2020, 74 % des adultes vivant avec le VIH avaient accès au traitement, contre seulement 54 % des enfants, souligne Deborah Waterhouse, directeur général de ViiV Healthcare.



Si elle est approuvée, cette approbation se traduira par de nouvelles options de traitement pour les jeunes enfants vivant avec le VIH.



