GSK : Sollicite la FDA pour son anticorps anti-covid

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) et Vir Biotechnology ont annoncé aujourd'hui avoir sollicité la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis demandant une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour le VIR-7831 (GSK4182136), un anticorps expérimental destiné personnes de plus de 12 ans et 40kg atteintes de Covid-19 d'intensité légère à modérée et présentant un risque d'évolution grave.



Cette demande s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 ayant montré une réduction de 85% des hospitalisations ou des décès chez les patients recevant ce traitement, par rapport au placebo.



GSK et Vir poursuivront leurs discussions avec l'Agence européenne des médicaments (EMA) et d'autres organismes de réglementation mondiaux afin de mettre le VIR-7831 à la disposition des patients atteints de COVID-19 dès que possible.



