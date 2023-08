GSK : Shingrix efficace à 100% dans une étude chinoise

(CercleFinance.com) - Shingrix, le vaccin contre le zona de GSK, s'est montré efficace à 100% chez les adultes de plus de 50 ans lors d'essais cliniques réalisés en Chine, a annoncé mercredi le laboratoire pharmaceutique britannique.



L'étude de phase IV, menée entre 2021 et 2023 chez près de 6000 participants, n'a révélé aucun cas de zona chez les patients ayant reçu le vaccin, contre 31 cas dans le groupe placebo, indique le groupe dans un communiqué.



Le zona, causé par le même virus que la varicelle, peut se déclarer chez toutes les personnes ayant eu la varicelle, après être demeuré pendant de longues années dans les cellules nerveuses de l'organisme.



Le risque qu'une personne soit atteinte de zona au cours de sa vie peut s'élever à 30%, un risque qui augmente à près de 50% chez les personnes qui vivent jusqu'à 85 ans.



Shingrix est administré en deux doses par injection dans un muscle.



