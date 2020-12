GSK : Retard dans le programme de vaccin de la Covid-19

(CercleFinance.com) - Au vu des résultats intermédiaires de l'étude de phase I/II, Sanofi et GSK annoncent que la conduite de leur programme de vaccin adjuvanté à protéine recombinante contre la Covid-19 est retardée afin d'améliorer la réponse immunitaire chez les personnes âgées.



Ces résultats ont montré une réponse immunitaire chez les 18-49 ans comparable à celle des patients rétablis d'une infection Covid-19, mais une faible réponse chez les adultes plus âgés, potentiellement attribuable à une concentration insuffisante d'antigènes.



Les entreprises prévoient une étude de phase IIb avec une formulation d'antigène améliorée, étude qui démarrera en février. La disponibilité du vaccin est désormais attendue au quatrième trimestre 2021 si le plan de développement est terminé avec succès.



