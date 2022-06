GSK : Résultats positifs pour le vaccin contre le RSV

(CercleFinance.com) - GSK a fait état vendredi de résultats positifs pour l'essai clinique de phase III consacré à son candidat-vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV).



Le groupe biopharmaceutique britannique explique que le vaccin a montré une efficacité 'statistiquement significative et cliniquement probante' chez les personnes adultes âgées de plus de 60 ans.



Dans un communiqué, GSK rappelle que le virus respiratoire syncytial, qui est à l'origine de plus de 360.000 hospitalisations et de 24.000 décès par an, est aujourd'hui l'une des rares maladies infectieuses pour lesquelles il n'existe pas encore de vaccin.



Sur la base des conclusions favorables de cette étude de phase III, le laboratoire dit envisager de déposer une demande d'enregistrement dans le courant du second semestre 2022.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action GSK était en hausse de 0,5% vendredi matin.



