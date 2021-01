GSK : Résultats encourageants pour le dostarlimab

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé la mise à jour des données de l'étude Garnet évaluant le dostarlimab comme traitement des cancers solides avancés non endométriaux déficients en réparation des mésappariements (dMMR).



'Ces nouveaux résultats de l'étude Garnet en cours démontrent le potentiel du dostarlimab pour aider un large éventail de patients atteints de tumeurs solides présentant un déficit dans la réparation des mésappariements d'ADN', analyse le Dr Axel Hoos, premier vice-président et responsable de la R&D en oncologie chez GSK.



'Ces données montrent que le dostarlimab peut devenir une nouvelle option de traitement importante offrant des réponses durables à ces patients', confirme le Dr Thierry André, .professeur d'oncologie médicale à l'Université de la Sorbonne et à Hôpital Saint-Antoine à Paris.



Une demande de licence de produits biologiques et une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le dostarlimab sont respectivement en cours d'examen par la FDA aux États-Unis et par l'Agence européenne des médicaments, pour le traitement des patients atteints de certains cancers de l'endomètre récurrents ou avancés.



