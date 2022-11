GSK : Promesses de la gépotidacine dans l'infection urinaire

(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que deux essais pivots de phaseIII évaluant la gépotidacine comme traitement expérimental de l'infection urinaire non compliquée (uUTI) chez les femmes adultes et les adolescentes, ont atteint leur critère principal d'efficacité.



Le Comité indépendant de surveillance des données (IDMC) - qui n'a identifié aucun problème de sécurité - recommande par conséquent de mettre fin au recrutement de patients, en raison de l'efficacité des essais.



Cette décision s'appuie sur une analyse intermédiaire prédéfinie des données d'efficacité et de sécurité chez plus de 3 000 patients dans les essais.



GSK travaillera avec les autorités réglementaires pour commencer les dépôts pour la gépotidacine au premier semestre 2023.



