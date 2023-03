GSK : Partenariat avec PathAI dans la NASH

(CercleFinance.com) - PathAI, un spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à la recherche pathologique, a annoncé jeudi qu'il allait collaborer avec GSK dans le cadre d'une étude clinique de phase 2b consacrée à la NASH.



L'essai vise à mesurer les effets au niveau du foie de l'administration de GSK4532990, en comparaison d'un placebo, chez les patients atteints de NASH et de fibrose hépatique avancée.



Dans ce cadre, le rôle de PathAI consistera à recueillir, à numériser et à analyser les biopsies des patients et d'en déterminer l'histologie à partir de ses d'outils d'aide à la décision basés sur l'intelligence artificielle.



Plus spécifiquement, il est prévu que PathAI fournisses ses kits de biopsie, des solutions logistiques ainsi que des services de laboratoire et d'analyse en vue de générer des données numériques destinées à GSK.



