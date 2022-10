GSK : Nouvelle formulation pour le vaccin Menveo

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi que la FDA américaine avait approuvé une formulation à fiole unique de son vaccin contre le méningocoque Menveo.



Ce vaccin méningococcique destiné à la prévention des infections aux sérogroupes A, C, Y, et W, était jusqu'ici disponible en préparation pour fioles multidoses, ce qui nécessitait la reconstitution de fioles lorsque la quantité restante d'une fiole multidose devait être complétée par la dose requise via l'utilisation d'une autre fiole.



Cette nouvelle formulation sera disponible pour les professionnels de santé aux Etats-Unis à partir de la mi-2023, précise le laboratoire pharmaceutique britannique dans un communiqué.



