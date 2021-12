GSK : Nomme le futur président de Consumer Healthcare

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé aujourd'hui la nomination de Sir Dave Lewis en tant que président non-exécutif désigné de la nouvelle société Consumer Healthcare qui résultera de la scission de GSK prévue mi-2022. La nomination prendra effet le 1er janvier 2022.



Sir Dave Lewis est présenté par GSK comme comme 'un directeur très expérimenté': de 2014 à 2020, il a en effet occupé le fauteuil de directeur général du groupe Tesco.



La société précise que Sir Dave Lewis percevra des honoraires totaux de 700 000 £ par an et qu'il devra en investir une partie dans les titres de la société.



