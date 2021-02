GSK : Mise sur le marché européen obtenue pour fostemsavir

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GlaxoSmithKline (GSK), a annoncé aujourd'hui l'autorisation de mise sur le marché européen du Rukobia (fostemsavir) en comprimés de 600mg, pour le traitement des adultes atteints d'une infection au VIH multirésistante.



En association avec d'autres thérapies antirétrovirales, le fostemsavir a en effet démontré des taux soutenus de suppression virologique et une récupération cliniquement significative des lymphocytes T CD4 +, 'offrant ainsi une nouvelle option très attendue par cette communauté de patients', a déclaré le professeur Carlo Federico Perno, directeur des diagnostics en microbiologie et immunologie à hôpital pédiatrique Bambino Gesu de Rome.



La directrice générale de ViiV Healthcare, Deborah Waterhouse, a indiqué que cette autorisation de mise sur le marché constituait 'une étape importante' mais que la société ne s'arrêterait pas tant que ses recherches 'n'auront pas proposé plus de moyens de traiter et, espérons-le, un jour, guérir le VIH.'



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.