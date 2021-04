GSK : Les résultats ressortent en baisse au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a fait état mercredi de résultats en baisse au titre du premier trimestre, conséquence de l'épidémie de Covid-19 sur son activité.



Le chiffre d'affaires du laboratoire pharmaceutique britannique ressort à 7,4 milliards de livres (8,5 milliards d'euros) sur les trois premiers mois de l'année, en baisse de 15% à données comparable sur un an.



Le bénéfice par action, calculé sur une base ajustée, a également chuté, de 33% à 22,9 pence.



Emma Walmsley, le directrice générale du groupe, évoque des résultats trimestriels 'en ligne' avec ses propres prévisions et assure attendre une amélioration de l'activité d'ici à la fin de l'année.



GSK a confirmé ses perspectives à l'horizon 2022, prévoyant pour cette année une décroissance de son bénéfice ajusté compris entre 5% et 10% à taux de change constants.



Le titre GSK gagnait 0,5% à la Bourse de Londres à l'heure du déjeuner après avoir pris plus de 2% peu après la publication de ces résultats.



