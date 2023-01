GSK : Le titre recule, JPMorgan s'inquiète de la croissance

(CercleFinance.com) - Le titre GSK s'inscrit dans le rouge mardi dans un marché boursier londonien pourtant en forte hausse, pénalisé par la dégradation du conseil des analystes de JPMorgan qui disent s'inquiéter des perspectives de croissance du laboratoire britannique.



Vers 13h00 (heure de Londres), l'action du groupe pharmaceutique recule de 0,1%, alors que l'indice FTSE 100 grimpe au même moment de 1,3%.



Les équipes de JPMorgan ont revu ce matin leur conseil sur la valeur à 'sous-pondérer' contre 'neutre' jusqu'ici, avec un objectif de cours ramené de 1600 à 1350 pence.



Le bureau d'études dit s'inquiéter d'un potentiel de croissance des résultats jugé 'limité' pour la période 2023/2024 et d'un manque de projets prometteurs au sein du 'pipeline' de médicaments en cours de développement.



S'ajoutent à cela, d'après eux, un flux d'actualités qui devrait rester réduit cette année, les risques associés au dossier Zantac et l'échéance de la perte de nombreux brevets à horizon 2028.



Si les perspectives pour 2021-2026 s'annoncent difficiles, JPMorgan estime que la période 2025-2030 pourrait être, pour GSK, la plus difficile de tout le secteur.



