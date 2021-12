GSK : Le sotrovimab serait efficace contre Omicron

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology ont annoncé aujourd'hui que des données précliniques avaient démontré que le sotrovimab, un anticorps monoclonal expérimental, conservait son activité contre les mutations clés du nouveau variant Omicron du Covid.



A ce jour, le sotrovimab a démontré une activité continue contre toutes les variantes testées préoccupantes et intéressantes définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), indiquent les deux sociétés.



GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology indiquent conduire actuellement des tests sur des pseudovirus in vitro afin de confirmer l'activité neutralisante du sotrovimab contre la combinaison de toutes les mutations Omicron avec l'intention de fournir une mise à jour d'ici la fin de 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.