GSK : Le Dr Sloaoui licencié pour harcèlement sexuel

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de GlaxoSmithKline (GSK), actionnaire majoritaire de Galvani Bioelectronics, a annoncé aujourd'hui le licenciement du Dr Moncef Slaoui, président du conseil d'administration de Galvani, avec effet immédiat.



Ce licenciement fait suite à la réception d'une lettre mentionnant le harcèlement sexuel et la conduite inappropriée du Dr Slaoui envers un employé de GSK, il y a plusieurs années alors qu'il était employé de GSK.



Dès réception de la lettre, le conseil d'administration de GSK a immédiatement ouvert une enquête et a saisi un cabinet d'avocats expérimenté, annonce GSK. L'enquête, toujours en cours, aurait corroboré les allégations à l'encontre du Dr Slaoui, précise le laboratoire.



'Les comportements du Dr Slaoui sont totalement inacceptables. Ils représentent un abus de sa position de leader, violent les politiques de l'entreprise et sont contraires aux valeurs fortes qui définissent la culture de GSK', a souligné GSK.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.