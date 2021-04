GSK : Le Dr Beal va rejoindre le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) annonce aujourd'hui que le Dr Anne Beal rejoindra le conseil d'administration de la société en tant qu'administrateur non exécutif à compter du 6 mai 2021.



Le Dr Beal deviendra ainsi membre du comité de responsabilité d'entreprise (politiques d'accès aux médicaments, santé mondiale, inclusion et diversité, durabilité environnementale).



Le Dr Beal succédera à Lynn Elsenhans à la présidence du comité après l'Assemblée générale annuelle de 2022. Cette dernière a accepté de rester au Conseil pendant une année supplémentaire afin de faciliter la transition.



Le Dr Beal apportera à GSK une vaste expérience dans le domaine de la santé en tant qu'experte reconnue des politiques de santé dans le développement de programmes mondiaux et nationaux visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les groupes de patients et à garantir que la voix des patients se reflète dans les programmes de recherche.



Fondatrice et directrice générale d'AbsoluteJOI Skincare, membre du conseil d'administration d'AcademyHealth, le Dr Beal est titulaire d'un B.A. de l'Université Brown, un M.D. du Cornell University Medical College et un M.P.H. de l'Université de Columbia.



