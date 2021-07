GSK : Le conseil apporte son soutien à Emma Walmsley

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a apporté vendredi son soutien à sa directrice générale Emma Walmsley, dont la gestion de l'entreprise a été largement remise en cause hier par le fonds activiste Elliott.



'Le conseil d'administration croit fermement qu'Emma Walmsley est la bonne personne pour diriger le nouveau GSK et soutient pleinement les mesures qu'elle a prises avec l'équipe de direction, toutes soumises à des évaluations rigoureuses en termes de performances', déclare le conseil dans un communiqué.



'Sous la houlette d'Emma, ​​le conseil s'attend pleinement à ce que cette équipe apporte un changement radical dans la performance et la création de valeur pour les actionnaires sur le long terme, que ce soit à travers le processus de scission mais aussi durant les années suivantes', poursuit-il.



Pour le conseil de GSK, l'équipe de management actuelle reste totalement tournée vers la création de valeur pour les actionnaires, une exigence que le projet de scission de la branche de santé grand public devrait selon lui maximiser.



Quant au nouveau GSK, qui résultera de la séparation des activités biopharmaceutiques et de médicaments sans ordonnance, il sera parfaitement positionné pour optimiser les opportunités se présentant sur le marché des vaccins et de la pharmacie, assure le conseil.



A la Bourse de Londres, le titre GSK progressait de 0,2% après cette mise au point.



