GSK : Lancement d'un essai de phase I/II dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent le lancement d'un essai clinique de phase I/II de leur vaccin adjuvanté contre la Covid-19, qui repose sur la technologie à base de protéine recombinante de Sanofi et sur l'adjuvant à usage pandémique développé par GSK.



Cet essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, a pour but d'évaluer ses profils de sécurité, de tolérance et d'immunogénicité. Au total, 440 adultes en bonne santé seront inclus dans cet essai mené dans 11 sites d'étude aux États-Unis.



Les deux entreprises comptent obtenir de premiers résultats début décembre 2020, en vue d'un passage en phase III en décembre de la même année. Si les données sont suffisantes, une demande d'homologation devrait être présentée dans le courant du premier semestre 2021.



