GSK : La scission d'Haleon est désormais effective

(CercleFinance.com) - Le groupe GSK annonce avoir finalisé aujourd'hui la scission de son activité Consumer Healthcare pour former Haleon. Les actions de Haleon sont admises depuis ce matin dans le segment Premium Listing de la liste officielle et à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres.



Il est prévu que les American Depositary Shares (ADS) représentant les actions de Haleon seront ouvertes à la négociation régulière à la Bourse de New York à l'ouverture du marché le vendredi 22 juillet 2022.



Ces ADS Haleon commenceront néanmoins à se négocier sur une base de vente avant émission sur le NYSE à partir de l'ouverture du marché aujourd'hui jusqu'au jeudi 21 juillet 2022 inclus. Chaque ADS Haleon représente deux actions ordinaires Haleon, précise GSK.



A la suite de cette scission, le titre GSK cède plus de 18% à Londres.



