GSK : La FDA va se pencher sur le dossier du momelotinib

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi que la FDA allait examiner sa demande d'approbation sur le momelotinib, un médicament expérimental destiné au traitement des patients atteints de myélofibrose avec anémie.



Le groupe pharmaceutique indique que l'autorité sanitaire américaine a accepté de se pencher sur cet inhibiteur de Janus kinase, qui propose un mécanisme d'action inédit susceptible de répondre à des besoins médicaux non satisfaits.



Lors d'essais cliniques de phase III, cette molécule avait atteint tous ses critères d'évaluation, secondaires et principaux, montrant notamment une amélioration des symptômes et une moindre dépendance à la transfusion sanguine.



La décision finale de la FDA est attendue le 16 juin 2023.



Le momelotinib, qui ne fait pour l'instant l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché, a été découvert par Sierra Oncology, une société rachetée par GSK le mois dernier.



