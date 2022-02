GSK : La FDA autorise le Cabenuva en injection bimensuelle

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, la filiale de GSK dédiée au traitement du VIH, a annoncé mardi que la FDA avait approuvé la mise sur le marché de sa bithérapie injectable Cabenuva en administration bimensuelle.



Cabenuva, un traitement injectable à longue durée d'action, associe deux médicaments existants contre la maladie.



L'autorisation accordée aujourd'hui par l'autorité de santé américaine signifie que les patients pourront désormais limiter le nombre d'injections à six par an.



Cabenuva avait été approuvé l'an dernier par la FDA en injection mensuelle, soit 12 administrations par an.



