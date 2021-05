GSK : La CE approuve l'utilisation étendue du Benlysta

(CercleFinance.com) - GaxoSmithKline plc (GSK) a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne a approuvé l'utilisation étendue du Benlysta en intraveineuse et sous-cutanée (bélimumab) en association avec des traitements immunosuppresseurs, dans le cadre du traitement des patients adultes atteints de néphrite lupique active (LN) en Europe, en plus du lupus systémique érythémateux (LED).



L'autorisation de mise sur le marché de l'UE fait suite à l'approbation récente de l'indication LN élargie similaire aux États-Unis.



' Benlysta est le premier médicament biologique approuvé pour traiter le lupus et la néphrite lupique, ce qui représente une nouvelle option de traitement importante pour les patients et les médecins à travers l'Europe confrontés à cette maladie auto-immune complexe', indique Dr Hal Barron, directeur scientifique et président de la R&D chez GSK.



