GSK : L'EMA étudie l'éventuelle mise sur le marché du Xevudy

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) fait savoir aujourd'hui qu'elle a débuté l'évaluation de la demande d'autorisation de mise sur le marché que lui a adressé GSK portant sur l'anticorps monoclonal Xevudy (sotrovimab), développé en collaboration avec Vir Biotechnology.



Le Xevudy est destiné au traitement des adultes et adolescents atteints par le Covid, n'ayant pas besoin d'oxygénothérapie supplémentaire mais présentant un risque accru de développer une forme sévère de la maladie.



L'EMA va évaluer les avantages et les risques de Xevudy dans un délai réduit et pourrait émettre un avis dans les deux mois.



Si les bénéfices de Xevudy l'emportaient sur les risques, l'EMA entrerait en contact avec la Commission européenne afin que l'autorisation de mise sur le marché dans tous les États membres de l'UE et de l'EEE puisse être délivrée.





