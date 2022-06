GSK : Investissement de 1 Md£ en 10 ans dans la R&D

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui un investissement de 1milliard de livres sterling sur dix ans dans la R&D consacrée aux maladies infectieuses.



La recherche se concentrera notamment sur de nouveaux vaccins et médicaments visant à prévenir et traiter le paludisme, la tuberculose, le VIH (via ViiV Healthcare), les maladies tropicales négligées (MTN) et la résistance aux antimicrobiens (RAM), qui continuent d'avoir un impact dévastateur sur les plus vulnérables.



Outre cet investissement, GSK a aussi annoncé 'de nouveaux investissements importants dans le domaine de la santé mondiale'. Le laboratoire a notamment confirmé son engagement à fournir de l'albendazole, via le plus grand don de médicaments jamais effectué, jusqu'à ce que la filariose lymphatique et la morbidité due aux helminthiases transmises par le sol soient éliminées partout en tant que problèmes de santé publique.



GSK a également confirmé doubler la production de son adjuvant AS01 à utiliser dans le vaccin antipaludique RTS,S pour aider à répondre à la demande prévue pour le vaccin à moyen terme.



