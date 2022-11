GSK : Hausse de 11% du BPA ajusté au 3e trimestre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - GSK publie un chiffre d'affaires de 7,8 Mds£ au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 18% en données publiées ou de 9% à change constant par rapport à la mêmepériode un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté progresse de 18% en publié, à 2,6 Mds£, ou de +4% à change constant.



Le BPA ajusté s'établit à 46,9p, en hausse de 11% à change constant, par rapport au 3e trimestre 2021.



Le laboratoire indique désormais cibler des ventes en hausse de 8 à 10% en 2022, par rapport à 2021, avec un EBIT ajusté en hausse de 15 à 17%, éléments et solution liés au Covid exclus.



Enfin, GSK annonce un dividende de 13,75p par action au titre du 3e trimestre, et un dividende annuel inchangé de 61,25p par action.



Emma Walmsley, le directrice générale de GSK, met notamment en avant les excellentes ventes de Shingrix, son vaccin contre le zona et anticipe une bonne dynamique pour 2023, avec notamment le probable lancement du vaccin contre le VRS (Virus respiratoire syncytial).



