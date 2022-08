GSK : Finalise l'acquisition d'Affinivax

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Affinivax, une société biopharmaceutique basée à Cambridge (Boston, Massachusetts) pionnière dans le développement d'une nouvelle classe de vaccins, notamment les vaccins antipneumococciques de nouvelle génération.



L'acquisition d'Affinivax s'inscrit dans la stratégie de GSK consistant à constituer un solide portefeuille de médicaments et de vaccins spécialisés.



Il comprend un candidat vaccin antipneumococcique 24-valent de nouvelle génération (AFX3772), actuellement en phase II de développement. GSK ajoute qu'un vaccin candidat contre le pneumocoque de plus de 30 valent est également en développement préclinique.



Selon les termes de l'accord, GSK a acquis 100 % des actions en circulation d'Affinivax. L'acquisition comprenait un paiement initial de 2,1 milliards de dollars versé à la clôture et deux paiements d'étape potentiels de 0,6 milliard de dollars à payer lors de la réalisation de certaines étapes de développement clinique pédiatrique.



