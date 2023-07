GSK : Feu vert pour le vaccin VRS chez les seniors

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui que la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), soit l'agence de santé britannique, a autorisé son vaccin Arexvy (contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures (LRTD) causées par des virus syncytial (VRS) chez les adultes de 60 ans et plus.



C'est la première fois qu'un vaccin contre le VRS pour les personnes âgées est autorisé en Grande-Bretagne par la MHRA.



' Nous sommes très heureux de l'annonce d'aujourd'hui. Notre ambition est d'aider à protéger les adultes de 60 ans et plus au Royaume-Uni qui sont à risque de maladie à VRS', a commenté Neale Belson, vice-président senior et directeur général Royaume-Uni chez GSK.



'Cette autorisation pour Arexvy signifie que les adultes éligibles peuvent être vaccinés contre la maladie à VRS pour la première fois, renforçant la longue histoire d'innovation vaccinale de GSK', a-t-il ajouté.



