GSK : Feu vert du CHMP pour la cabotégravir

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que ViiV Healthcare, société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, avec Pfizer et Shionogi comme actionnaires, s'était félicitée de l'avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) recommandant la mise sur le marché du cabotégravir à action prolongée (LA), sous forme injectable et en comprimés, pour la prévention du VIH.



Le cabotégravir est recommandé comme prophylaxie pré-exposition (PrEP) afin de réduire le risque d'infection sexuelle par le VIH-1 chez les adultes et les adolescents à haut risque pesant au moins 35 kg.



En Europe, de grands progrès ont été réalisés dans la prestation de services de traitement et de prévention du VIH, avec une baisse continue de l'incidence des nouveaux cas de VIH.



'S'il est approuvé, le cabotegravir LA sera la seule option de prévention pour les personnes à risque de contracter le VIH qui est administrée aussi peu que six fois par an', souligne GSK.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.