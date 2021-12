GSK : Feu vert de la prophylaxie anti-VIH de ViiV aux USA

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, la filiale de GlaxoSmithKline spécialisée dans le traitement du VIH, a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) avait autorisé la mise sur le marché d'Apretude, sa prophylaxie pré-exposition au VIH-1.



ViiV précise que ce médicament a été approuvé pour les adultes et les adolescents de plus de 35 kg présentant un risque accru d'infection au VIH par voie sexuelle.



Le Cabotegravir, qui offre une durée d'action prolongée, peut être administré par injection une fois tous les deux mois, ce qui signifie que les patients n'ont à recevoir que six injections par an.



Cette méthode est considérée comme une option importante pour les personnes ayant des difficultés à prendre un médicament tous les jours, mais qui sont néanmoins exposées à une contamination au VIH.



