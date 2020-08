GSK : Feu vert conditionnel de Bruxelles à Blenrep

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé mercredi soir que la Commission européenne a octroyé une autorisation de commercialisation conditionnelle à son Blenrep (belantamab mafodotin) comme monothérapie pour le traitement du myélome multiple chez l'adulte.



Elle concerne des patients qui ont déjà reçu au moins quatre thérapies et dont la maladie est réfractaire à au moins un inhibiteur de protéasome, un agent immuno-modulaire et un anticorps monoclonal anti-CD38, et dont la maladie a progressé lors de la dernière thérapie.



Cette décision se fonde sur des données de l'étude pivot DREAMM-2, qui comprennent des données de suivi à 13 mois. Le laboratoire pharmaceutique souligne que près de 50.000 nouveaux cas de myélome multiple sont diagnostiqués chaque année en Europe.



