GSK : Étude de phase III lancée sur le vaccin anti-Covid

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé hier soir le lancement avec son partenaire sud-coréen SK bioscience d'un essai clinique de phase III portant sur leur projet de vaccin contre le Covid-19.



Cette étude - qui doit recruter près de 4000 participants - a pour objectif d'évaluer l'immunogénicité et l'innocuité du vaccin candidat, baptisé GBP510, face au vaccin existant développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford.



Il s'agit de la première étude de phase III devant comparer deux vaccins.



Ce démarrage fait suite à des résultats intermédiaires de phase 1/2 favorables, ayant démontré que tous les participants ayant reçu le sérum de SK accompagné de l'adjuvant de GSK ont développé de fortes réponses en anticorps neutralisants, avec un taux de séroconversion atteignant 100%.



Les résultats de l'étude de Phase 3 sont attendus dans le courant du premier semestre 2022.



