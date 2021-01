GSK : Essai d'un potentiel anticorps neutralisant la Covid-19

(CercleFinance.com) - Vir Biotechnology et GlaxoSmithKline (GSK) ont annoncé aujourd'hui un accord avec l'initiative britannique AGILE afin d'évaluer le VIR-7832 chez des patients atteints de Covid-19 dans le cadre d'un essai clinique de phase 1b/2a.



Le VIR-7832 est un anticorps neutralisant la Covid-19 qui, selon les données précliniques, posséderait deux propriétés distinctes : une capacité accrue à éliminer les cellules infectées et le potentiel d'améliorer la fonction des cellules T spécifiques du virus, ce qui pourrait aider à traiter et/ou prévenir l'infection.



La plateforme d'essai AGILE, qui sera la première à tester le VIR-7832 chez l'homme, utilise des protocoles adaptables et des modèles statistiques pour permettre l'évaluation des médicaments candidats pour le traitement de la Covid-19.



L'essai devrait commencer au premier trimestre 2021, indique GSK.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.