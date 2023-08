GSK : Espoirs autour de la bactérie TC1 contre le paludisme

(CercleFinance.com) - GSK a fait savoir hier qu'une recherche publiée dans la revue Science montre qu'une bactérie naturelle découverte par les scientifiques de GSK - Delftia tsuruhatensis Tres Cantos 1 (TC1) - pourrait être à la base de nouvelles interventions antipaludiques.



Selon des études réalisées en collaboration avec le Johns Hopkins Malaria Research Institute de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health montrent que la bactérie peut réduire de manière significative la charge parasitaire du paludisme dans l'intestin moyen des moustiques et les glandes salivaires, indiquant le potentiel de TC1 à inhiber la transmission du parasite à l'homme via le moustique.



' Cette nouvelle découverte est le résultat de notre engagement continu envers l'innovation en matière de paludisme chez GSK', a commenté Thomas Breuer, directeur de la santé mondiale chez GSK.



Selon lui Delftia tsuruhatensis Tres Cantos 1 (TC1), en tant qu'approche entièrement nouvelle pour la lutte contre le paludisme, a le potentiel de réduire davantage l'énorme fardeau du paludisme dans les pays endémiques.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.