GSK : En baisse, un broker reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre GSK recule ce jeudi de -2%, pénalisé par l'analyste Credit Suisse qui annonce revoir à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 1.860 à 1.700 pence.



Le broker reste par ailleurs neutre sur la valeur.



'À première vue, GSK a annoncé un solide T2 avec des ventes et un EBIT core à seulement 1% du consensus. Cependant, les moteurs de la performance pharmaceutique étaient plus mitigés avec un manque de 10% dans le vaccin', regrette Credit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.